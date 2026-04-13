【漢字クイズ】「清穆」はなんて読む？ビジネス文書で見かける言葉

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



「清穆」はなんて読む？ ビジネス文書でよく見かける「清穆」という言葉。 「清」を「せい」と読むのは想像できますが、「穆」はなかなか見かけない漢字ですよね。 あなたは「清穆」をきちんと読めていますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「せいぼく」でした！ 「清穆」は、清らかでやわらいでいることを指す言葉です。 ビジネス文書の冒頭に「ご清穆の段、お慶び申し上げます」と書かれていることがあります。これは、相手の幸福や健康を祝っているのです。 「穆」という漢字にはやわらぐ、むつまじいという意味が含まれています。 この機会に覚えて、手紙や文書を書く際に使ってみてくださいね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精鋭版日本語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部