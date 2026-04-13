■給料が上がっても、生活は苦しいままイラン戦争の影響もあり、これから値上げが予想される品目が目白押しだ。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で原油やLNG（液化天然ガス）などエネルギー資源、アルミや肥料などの供給に重大な制約が発生している。それに伴い、今後、食品、日用品やガソリン、電気代などの値上がりが予想される。わたしたちの生活負担は増大するだろう。特に、子育て世代（世帯）へのマイナスの影響は大きい。モノや