【注目度A級】◎PR TIMES（3922） 本決算 サービスFocus：利用社数と単価上昇による成長の持続性と、SaaS事業の進捗が次期業績予想どう反映されているか。◎IDOM（7599） 本決算 商社Focus：大型店出店による小売台数増と、中古車相場下落やコスト増が利益に与える影響に注目。◎ココナラ（4176） 2Q サービスFocus：法人向け高単価案件の獲得による売上成長と、先行投資一巡に伴う収益性の改善ペースを見極め。