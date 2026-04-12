4月13日 注目決算　注目度A：PR TIMES、IDOMほか

【注目度A級】

◎PR TIMES（3922） 本決算 サービス

Focus：利用社数と単価上昇による成長の持続性と、SaaS事業の進捗が次期業績予想どう反映されているか。

◎IDOM（7599） 本決算 商社

Focus：大型店出店による小売台数増と、中古車相場下落やコスト増が利益に与える影響に注目。

◎ココナラ（4176） 2Q サービス

Focus：法人向け高単価案件の獲得による売上成長と、先行投資一巡に伴う収益性の改善ペースを見極め。

◎カーブスHD（7085） 2Q サービス

Focus：会員数の回復と物販の推移、および上場来最高益を見込む通期予想への進捗率をチェック。

【4月13日発表予定 50社】

＜本決算＞

2186 ソーバル サービス

3030 ハブ サービス

3065 ライフフーズ サービス

3080 ジェーソン 小売業

323A フライヤー サービス

3562 No.1 商社

3678 メディアドゥ サービス

3922 PR TIMES サービス

3996 サインポスト サービス

4530 久光製薬 医薬品

4920 日本色材工業研究所 化学

7049 識学 サービス

7516 コーナン商事 小売業

7599 IDOM 商社

7815 東京ボード工業 その他製造

8167 リテールパートナーズ 小売業

＜3Q＞

1401 エムビーエス 建設

198A PostPrime サービス

2153 E・J HD サービス

2462 ライク サービス

3236 プロパスト 不動産

3349 コスモス薬品 小売業

340A ジグザグ サービス

3760 ケイブ サービス

4057 インターファクトリー サービス

463A インテリックスHD 不動産

464A QPS HD サービス

505A ギークリー サービス

5967 TONE 非鉄金属製品

6505 東洋電機製造 電気機器

7370 Enjin サービス

7434 オータケ 商社

＜2Q＞

1434 JESCO HD 建設

2736 フェスタリアHD 小売業

276A ククレブ・アドバイザーズ 不動産

3168 MERF 商社

373A リップス 化学

4176 ココナラ サービス

4199 ワンダープラネット サービス

4397 チームスピリット サービス

4440 ヴィッツ サービス

5578 ARアドバンストテクノロジ サービス

7085 カーブスHD サービス

7928 旭化学工業 その他製造

＜1Q＞

3907 シリコンスタジオ サービス

5246 ELEMENTS サービス

5250 GMOプライム・ストラテジー サービス

6217 津田駒工業 機械

6634 JNグループ 電気機器

8095 アステナHD 商社

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。