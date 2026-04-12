4月13日 注目決算　注目度A：PR TIMES、IDOMほか

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【注目度A級】
◎PR TIMES（3922） 本決算 サービス
Focus：利用社数と単価上昇による成長の持続性と、SaaS事業の進捗が次期業績予想どう反映されているか。
◎IDOM（7599） 本決算 商社
Focus：大型店出店による小売台数増と、中古車相場下落やコスト増が利益に与える影響に注目。
◎ココナラ（4176） 2Q サービス
Focus：法人向け高単価案件の獲得による売上成長と、先行投資一巡に伴う収益性の改善ペースを見極め。
◎カーブスHD（7085） 2Q サービス
Focus：会員数の回復と物販の推移、および上場来最高益を見込む通期予想への進捗率をチェック。

【4月13日発表予定　50社】
＜本決算＞
2186　ソーバル　サービス
3030　ハブ　サービス
3065　ライフフーズ　サービス
3080　ジェーソン　小売業
323A　フライヤー　サービス
3562　No.1　商社
3678　メディアドゥ　サービス
3922　PR TIMES　サービス
3996　サインポスト　サービス
4530　久光製薬　医薬品
4920　日本色材工業研究所　化学
7049　識学　サービス
7516　コーナン商事　小売業
7599　IDOM　商社
7815　東京ボード工業　その他製造
8167　リテールパートナーズ　小売業

＜3Q＞
1401　エムビーエス　建設
198A　PostPrime　サービス
2153　E・J HD　サービス
2462　ライク　サービス
3236　プロパスト　不動産
3349　コスモス薬品　小売業
340A　ジグザグ　サービス
3760　ケイブ　サービス
4057　インターファクトリー　サービス
463A　インテリックスHD　不動産
464A　QPS HD　サービス
505A　ギークリー　サービス
5967　TONE　非鉄金属製品
6505　東洋電機製造　電気機器
7370　Enjin　サービス
7434　オータケ　商社

＜2Q＞
1434　JESCO HD　建設
2736　フェスタリアHD　小売業
276A　ククレブ・アドバイザーズ　不動産
3168　MERF　商社
373A　リップス　化学
4176　ココナラ　サービス
4199　ワンダープラネット　サービス
4397　チームスピリット　サービス
4440　ヴィッツ　サービス
5578　ARアドバンストテクノロジ　サービス
7085　カーブスHD　サービス
7928　旭化学工業　その他製造

＜1Q＞
3907　シリコンスタジオ　サービス
5246　ELEMENTS　サービス
5250　GMOプライム・ストラテジー　サービス
6217　津田駒工業　機械
6634　JNグループ　電気機器
8095　アステナHD　商社

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。

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