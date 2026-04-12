4月13日 注目決算 注目度A：PR TIMES、IDOMほか
【注目度A級】
◎PR TIMES（3922） 本決算 サービス
Focus：利用社数と単価上昇による成長の持続性と、SaaS事業の進捗が次期業績予想どう反映されているか。
◎IDOM（7599） 本決算 商社
Focus：大型店出店による小売台数増と、中古車相場下落やコスト増が利益に与える影響に注目。
◎ココナラ（4176） 2Q サービス
Focus：法人向け高単価案件の獲得による売上成長と、先行投資一巡に伴う収益性の改善ペースを見極め。
◎カーブスHD（7085） 2Q サービス
Focus：会員数の回復と物販の推移、および上場来最高益を見込む通期予想への進捗率をチェック。
【4月13日発表予定 50社】
＜本決算＞
2186 ソーバル サービス
3030 ハブ サービス
3065 ライフフーズ サービス
3080 ジェーソン 小売業
323A フライヤー サービス
3562 No.1 商社
3678 メディアドゥ サービス
3922 PR TIMES サービス
3996 サインポスト サービス
4530 久光製薬 医薬品
4920 日本色材工業研究所 化学
7049 識学 サービス
7516 コーナン商事 小売業
7599 IDOM 商社
7815 東京ボード工業 その他製造
8167 リテールパートナーズ 小売業
＜3Q＞
1401 エムビーエス 建設
198A PostPrime サービス
2153 E・J HD サービス
2462 ライク サービス
3236 プロパスト 不動産
3349 コスモス薬品 小売業
340A ジグザグ サービス
3760 ケイブ サービス
4057 インターファクトリー サービス
463A インテリックスHD 不動産
464A QPS HD サービス
505A ギークリー サービス
5967 TONE 非鉄金属製品
6505 東洋電機製造 電気機器
7370 Enjin サービス
7434 オータケ 商社
＜2Q＞
1434 JESCO HD 建設
2736 フェスタリアHD 小売業
276A ククレブ・アドバイザーズ 不動産
3168 MERF 商社
373A リップス 化学
4176 ココナラ サービス
4199 ワンダープラネット サービス
4397 チームスピリット サービス
4440 ヴィッツ サービス
5578 ARアドバンストテクノロジ サービス
7085 カーブスHD サービス
7928 旭化学工業 その他製造
＜1Q＞
3907 シリコンスタジオ サービス
5246 ELEMENTS サービス
5250 GMOプライム・ストラテジー サービス
6217 津田駒工業 機械
6634 JNグループ 電気機器
8095 アステナHD 商社
※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。