「猫と犬」が一緒になって飼い主さんを妨害するなんとも可愛らしい行動に反響が広がっています。話題の投稿は2.3万回再生を超え「もふもふによるかまちょハラスメント」「全身全霊で甘えんぼさんなレモポテが尊すぎる…」「ぜひ、レモポテをモフらせてください！」とコメントが寄せられていました。 【動画：甘えん坊な『犬と猫』→飼い主さんが『ミーティング』をしていると…思わず笑ってしまう行動】 モフって欲しい