「猫と犬」が一緒になって飼い主さんを妨害するなんとも可愛らしい行動に反響が広がっています。話題の投稿は2.3万回再生を超え「もふもふによるかまちょハラスメント」「全身全霊で甘えんぼさんなレモポテが尊すぎる…」「ぜひ、レモポテをモフらせてください！」とコメントが寄せられていました。

【動画：甘えん坊な『犬と猫』→飼い主さんが『ミーティング』をしていると…思わず笑ってしまう行動】

モフって欲しい二匹

YouTubeチャンネル『猫のレモンと犬のポテチちゃんねる』に投稿されたのは、飼い主さんがPCで作業をしていたら、作業を妨害してくる長毛スコティッシュフォールドの「レモン」くんとポメラニアンのポテチくんです。

この日も、飼い主さんにモフって欲しいと二匹は飼い主さんの下へ集まってきたのだそう。

レモンくんが先に膝に乗ったので、まずはなでなで、そしてもふもふ。

その間ポテチくんはお行儀よく飼い主さんのそばで順番待ちをしています。甘えんぼさんだけど、ちゃんと順番待ちするのがお利口です！

お仕事中の主さん

常に甘えたい二匹ですが、「ニンゲン」はお仕事をしなくてはいけません。

飼い主さんが自宅でミーティングをしていると、二匹はなにやらジーッと物欲しげな様子でみつめていたそう。

二匹がとった行動は…？

するとレモンくんがテーブルに乗り、上に乗っていた小物を落としたといいます。

それに飽き足らず、次に落としたのはなんと……

テーブルの上にある主さんの領収書！しかも、最初に数枚落とした後に全部を落とす陰湿なやり口です。まさに「ネコハラ」とも言える行動だったそう。飼い主さんもミーティング中なので、注意することもできずそのままの状態でしばらく過ごしていました。

その後は、テーブルで物を落とすのに飽きたのかポテチくんと二匹でミニ運動会！飼い主さんの状況など顧みず、まるで短距離走の選手のようにバタバタと走り回っていたのだとか。

飼い主さんの仕事が終わったと思ったら、同時に二匹の運動会も終了。何やら満足そうな表情でくつろいでいます。

飼い主さんがお仕事に集中していると騒ぎ出す二匹。この子達にとっては飼い主さんがミーティングしていると楽しそうにお話しているように見えるから、構ってちゃんになってしまうのかもしれません。そんな、ちょっとした可愛いジェラシーが見え隠れする行動なのでした。

投稿には、「レモンさんとポテチくんのナイスコンビネーション」「換毛期だからかレモンさんが更にもふもふになっておる」「主さんの気を引きたいからモノを落とすのでしょうね」「二匹とも甘えん坊さんで可愛すぎる」「忙しいときに限ってかまちょになるのですw」などのコメントが付き、飼い主さんの興味を常に向けておきたい二匹の行動に「あるある」と共感されているようでした。

YouTubeチャンネル『猫のレモンと犬のポテチちゃんねる』では、ほかにもポテチくんをお迎えしたばかりの頃の動画や二匹の日常の姿が投稿されています。

レモンくん、ポテチくん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！



写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。