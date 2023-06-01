『スター・ウォーズ』ルーク・スカイウォーカー役で知られるマーク・ハミルが、ルーカスフィルムの新体制についてコメントした。米にて、キャスリーン・ケネディ退任後にクリエイティブ面を率いるデイヴ・フィローニについて、「これ以上ない人選」と高く評価している。 ハミルはフィローニについて、ジョージ・ルーカスから薫陶を受けてきた人物だと