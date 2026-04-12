数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！計算のルールを思い出しながら、頭の柔軟性をテストしてみましょう。問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。24 □ 8 □ 6 = 9答えを見る↓↓↓↓↓正解：÷ と ＋正解は「÷ と ＋」でした。▼解説左から順に計算を当てはめていくと、すっきりと答えが導き出せます。24 ÷ 8 = 33 ＋ 6 = 9まずは左側の「24と8」を計算してみ