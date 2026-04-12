杉山清貴が、自身のソロデビュー40周年の幕開けの曲として新曲「見上げた春の空」を4月22日にデジタルリリースすることが決定した。同曲はNHK AM「ラジオ深夜便」で4月・5月の“深夜便のうた”として放送されている。「見上げた春の空」はシティポップテイストのメロディーに、“前を向けるか向けないかはすべて自分が決めること”という思いが込められた作品となっている。あわせてデジタルジャケット写真も公開された。▲「見上