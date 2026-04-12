杉山清貴が、自身のソロデビュー40周年の幕開けの曲として新曲「見上げた春の空」を4月22日にデジタルリリースすることが決定した。同曲はNHK AM「ラジオ深夜便」で4月・5月の“深夜便のうた”として放送されている。

「見上げた春の空」はシティポップテイストのメロディーに、“前を向けるか向けないかはすべて自分が決めること”という思いが込められた作品となっている。あわせてデジタルジャケット写真も公開された。

▲「見上げた春の空」ジャケット

また、新曲リリースの記念として5月6日（水・祝）にトーク＆弾き語りを中心とした内容でYouTube配信することも予定されている。GWの締めくくりに40年以上変わらない杉山清貴の透き通る歌に酔いしれて欲しい。

杉山清貴は現在、アコースティックソロツアーやバンドツアー、親交のあるミュージシャンとの共演ライブなど、幅広い活動を全国で展開し、7月1日には＜スターダスト☆レビュー×杉山清貴＆オメガトライブ YOKOHAMA NIGHT GROOVE！アレレのぱんちょす！！＞が、ぴあアリーナMM（神奈川）で開催されることも決まっている。

■＜杉山清貴acoustic solo tour 2026＞

4月28日《郡山》HIPSHOT JAPAN

5月01日《仙台》仙台Rensa

5月03日《盛岡》CLUB CHANGE WAVE(Live Music Venue)

5月04日《青森》青森Quarter

5月09日《栃木》あしかがフラワーパークプラザ

(足利市民プラザ) 文化ホール

5月10日《群馬》藤岡市みかぼみらい館小ホール

5月30日《鎌倉》鎌倉芸術館／小ホール

7月04日《町田》町田市民ホール

7月05日《宇都宮》宇都宮市文化会館小ホール

7月11日《軽井沢》軽井沢大賀ホール

7月18日《静岡》焼津市大井川文化会館ミュージコ

7月19日《静岡》沼津市民文化センター 大ホール

7月25日《熊本》熊本B.9 V1

7月26日《福岡》電気ビル みらいホール

8月8日《大分》 BRICK BLOCK

8月9日《大分》 BRICK BLOCK

8月11日《宮崎》日向市文化交流センター 小ホール

8月15日《静岡》浜松市福祉交流センター・ホール ■＜南佳孝×鈴木茂×杉山清貴Special Live＞

4月18日《愛媛》Live Restaurant 風来坊Matsuyama

4月25日《東京》EX THEATER ROPPONGI ■＜DA BUDS surf tripper tour＞

5月15日《神戸》チキンジョージ

5月16日《愛媛》Live Restaurant 風来坊Matsuyama

5月17日《福岡》Gate’s7

5月22日《種子島》西町公民館＜Final＞ ■その他ライブ

＜スターダスト☆レビュー×杉山清貴＆オメガトライブ YOKOHAMA NIGHT GROOVE！アレレのぱんちょす！！＞

7月01日《神奈川》ぴあアリーナMM