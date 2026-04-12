ちょっと贅沢なアイスタイムを楽しみたい方に♡ゴディバから、人気デザート「ティラミス」をイメージしたカップアイスが登場しました。濃厚なチョコレートとコーヒーの香りが重なり合う、まるでスイーツのような味わいが魅力。コンビニやスーパーで手軽に楽しめるのも嬉しいポイントです。日常に小さなご褒美をプラスしてみませんか♪ ティラミスをアイスで再現♡