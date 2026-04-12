ゴディバ カップアイス「ティラミス」新作♡濃厚チョコカップアイス登場

ちょっと贅沢なアイスタイムを楽しみたい方に♡ゴディバから、人気デザート「ティラミス」をイメージしたカップアイスが登場しました。濃厚なチョコレートとコーヒーの香りが重なり合う、まるでスイーツのような味わいが魅力。コンビニやスーパーで手軽に楽しめるのも嬉しいポイントです。日常に小さなご褒美をプラスしてみませんか♪

ティラミスをアイスで再現♡

「ゴディバ カップアイス ティラミス」は、ナチュラルチーズを使用したコク深いアイスがベース。

そこにブラジル産コーヒー豆を細かく挽いて混ぜ込むことで、香り高く本格的な風味を実現しています。ひと口食べると、チーズのまろやかさとコーヒーのほろ苦さが絶妙に広がります。

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チョコの層が生む贅沢感

アイスの上にはミルクチョコレートコーティングとココアパウダーをトッピング。

パリッとした食感と、ほろ苦いアクセントが加わり、より奥行きのある味わいに仕上がっています。なめらかな口どけと食感のコントラストで、最後まで飽きずに楽しめるのが魅力です。

販売情報をチェック

発売日は2026年4月13日（月）から順次スタート。全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケットで販売されます。内容量は90ml、価格はオープン価格となっています。

気軽に購入できるので、見かけたらぜひ試してみてください。

日常にちょっとした贅沢を

ゴディバのティラミスアイスは、手軽に本格スイーツの味わいを楽しめる一品♡チョコレートのコクとコーヒーの香りが織りなす贅沢な時間は、忙しい日々の癒しにもぴったりです。

いつものアイスとはひと味違う特別感を、ぜひ体験してみてください♪