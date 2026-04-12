11日、ABEMAで『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が行われ、東京オリンピック柔道男子100kg級金メダリストのウルフアロンに“負けたら出禁”宣告を受けたRIZINファイターが挑戦。試合前にルール変更を要求し、“有利”に傾いたかと思われたが、まさかの形で“3カウント”を奪われ、敗れ去る結果となった。【映像】“まさかの形”で衝撃の3カウント競技ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウントを