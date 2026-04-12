＜元義妹は認めない！＞再び電話が来て「ひどい親！」お金に汚い人扱いされ…ムカ〜ッ【第2話まんが】
私はバツイチの会社員、モモコです。元義両親は、養育費を払わない元夫タツキの代わりに毎月私たちにお金を渡してくれていました。その厚意に感謝しつつも、私の心のなかは複雑です。「このお金はタツキからの養育費ではない」と思うと心が痛むのです。そんななか元義妹アリサさんから電話が。「孫をエサにお金を巻き上げている」と激しく非難されてしまったのです。電話を切ったあと、今度は元義両親から着信が。お金の受け渡しと会うのを一時的にストップさせてほしいと告げられたのです。平和だった日常が突然崩れ去り、絶望に似た気持ちになりました。
電話をしてきたアリサさんは、「どうして孫を両親に会わせてあげないのか」と私を責めてきます。元義両親からは「アリサが何をするかわからないから、会うのは一旦ストップしよう」と言われましたが、それを伝えるわけにもいかず、私は思わず口ごもります。
アリサさんが暴走するかもしれないから会うのを控えているのに、まるで私が金にがめつい悪者のような言い方をされ、あまりに腹が立ったので、「それはタツキさんと私の話なので」とキッパリと言い、電話を切ってしまいました。そしてそのまま、元義両親に連絡をしたのです。
元義両親との連絡が途絶えて経済的な不安が募り始めたころ、アリサさんから再び電話がかかってきました。「今まで孫をエサにお金を巻き上げていたんだろう」と激昂するアリサさんに、怒りがこみ上げました。
アリサさんの言葉の裏には、親のお金が元嫁（私）に流れることへの強い不満を抱いているように思えます。元義両親に話を聞くと、アリサさんは養育費の不払いを理解せず家族内でも揉めていると聞かされました。
もしかしたらアリサさんはタツキを盲信しているのかもしれません。しかしそのせいで私たちの関係に口出しされることには、どうしても納得がいきませんでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
電話をしてきたアリサさんは、「どうして孫を両親に会わせてあげないのか」と私を責めてきます。元義両親からは「アリサが何をするかわからないから、会うのは一旦ストップしよう」と言われましたが、それを伝えるわけにもいかず、私は思わず口ごもります。
アリサさんが暴走するかもしれないから会うのを控えているのに、まるで私が金にがめつい悪者のような言い方をされ、あまりに腹が立ったので、「それはタツキさんと私の話なので」とキッパリと言い、電話を切ってしまいました。そしてそのまま、元義両親に連絡をしたのです。
元義両親との連絡が途絶えて経済的な不安が募り始めたころ、アリサさんから再び電話がかかってきました。「今まで孫をエサにお金を巻き上げていたんだろう」と激昂するアリサさんに、怒りがこみ上げました。
アリサさんの言葉の裏には、親のお金が元嫁（私）に流れることへの強い不満を抱いているように思えます。元義両親に話を聞くと、アリサさんは養育費の不払いを理解せず家族内でも揉めていると聞かされました。
もしかしたらアリサさんはタツキを盲信しているのかもしれません。しかしそのせいで私たちの関係に口出しされることには、どうしても納得がいきませんでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび