4月12日（日）の「ポツンと一軒家」のゲストは、この日に放送スタートの新ドラマ「エラー」でW主演を務める志田未来と畑芽育。 ©ABCテレビ 新潟県にある一面銀世界のポツンと一軒家へ！そこで出会ったのは、支え合いながら充実した日々を送る夫婦の物語に、ゲスト志田未来&畑芽育も感激しきり！ 新潟県の山間部でポツンと一軒家を発見！深い森の中に赤い屋根が目を引くものの、畑らしきものは見当