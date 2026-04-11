ホンダ「フリード」の最安グレードとはホンダのラインナップのなかでも、扱いやすいサイズ感でファミリー層から絶大な支持を集めているコンパクトミニバンが「フリード」です。自販連（日本自動車販売協会連合会）が発表した2025年度（2025年4月〜2026年3月）の統計データによると、期間中に8万9294台を販売し、乗用車ブランド通称名別順位で第6位にランクイン。ホンダの登録車（軽自動車を除く）ラインナップにおいて、年間販