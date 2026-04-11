テレビ東京の2時間特番「出川哲朗のプロ野球順位予想2026リアルガチ★スポーツリアライブ特別編★」（後0・15）が11日に放送され、日本ハムファン歴50年超を誇るタレント伊集院光（58）が、DeNAのにわかファン、お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介（36）の不勉強ぶりに激怒した。ヤクルトファンの出川哲朗（62）がMCを務め、プロ野球12球団のファンであるおじさんたちが集まって楽しくトークする恒例特番。だが、番組に緊張