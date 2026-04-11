俳優として通算80作を超えるシェイクスピア作品に出演し、自らも「G.GARAGE///（ジーガレージシェイクスピア道カンパニー）」を主宰する河内大和。4月10日公開の映画『ハムネット』は、16世紀に実際に生きたシェイクスピアとその家族の物語を、クロエ・ジャオ監督がフィクションを交えながら描いた作品だ。「ハムレット」をはじめ数多くのシェイクスピア作品を演じてきた彼に、本作を通して見えてきたシェイクスピアというひとりの