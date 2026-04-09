3人組アイドルグループ・竹下☆ぱらだいすのあぃりDXさんは4月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。「結成４年でメンバー合計26kg増量」を明かし、話題となっています。【画像】「結成４年でメンバー合計26kg増量」「俺が14キロ…」と反応するメンバーもあぃりDXさんは「結成４年でメンバー合計26kg増量したアイドルとか聞いたことない。(ピンク以外)」と明かし、1枚の画像を投稿。竹下☆ぱらだいすの4周年ライブのフライヤーですが