人気アイドルグループ、「結成４年でメンバー合計26kg増量」を明かす。「顔丸くなってる爆笑」
3人組アイドルグループ・竹下☆ぱらだいすのあぃりDXさんは4月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。「結成４年でメンバー合計26kg増量」を明かし、話題となっています。
【画像】「結成４年でメンバー合計26kg増量」
この投稿に「だーご」さんは「俺が14キロ…」と反応。また、ファンからは「顔丸くなってる爆笑」「スクスク育ってるね笑」や「今までが細すぎただけです」「今の感じが1番好きです」といったコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像】「結成４年でメンバー合計26kg増量」
「俺が14キロ…」と反応するメンバーもあぃりDXさんは「結成４年でメンバー合計26kg増量したアイドルとか聞いたことない。(ピンク以外)」と明かし、1枚の画像を投稿。竹下☆ぱらだいすの4周年ライブのフライヤーですが、そこでは2022年と2026年のメンバーの顔が比較されています。左右の「だーご」さんと「しんぢくん」は、輪郭が少し丸くなった印象です。
4周年第一弾新作グッズ発売決定竹下☆ぱらだいすの公式Xアカウントによると、4周年第一弾新作グッズの発売が決定したとのこと。「今回のアイテムは全て【受注生産】での販売となります！」とあり、注意が必要です。体重だけでなく人気も増し続けている竹下☆ぱらだいすの活躍に今後も期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)