■これまでのあらすじ夫を狙っていると思われた深山の本当の狙いは妻の澪だった。斗真を排除後、深山が次に狙ったのは澪の部下たち。しかし、澪と部下たちの信頼関係は揺るがず、深山はイライラする。そんなある日、澪から「あなたのターゲットは私よね？」と声をかけられる。澪がわかってくれていたことを喜ぶ深山だったが…。【浅田澪 Side Story】「澪部長のためです」ーー。深山さんの口からすべてを聞くことができました。私