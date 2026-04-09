■これまでのあらすじ

夫を狙っていると思われた深山の本当の狙いは妻の澪だった。斗真を排除後、深山が次に狙ったのは澪の部下たち。しかし、澪と部下たちの信頼関係は揺るがず、深山はイライラする。そんなある日、澪から「あなたのターゲットは私よね？」と声をかけられる。澪がわかってくれていたことを喜ぶ深山だったが…。



【浅田澪 Side Story】「澪部長のためです」ーー。深山さんの口からすべてを聞くことができました。私がより昇り詰めるためには、不要な人間を排除していくことが必要と深山さんは考えたようです。

深山さんが考えるような“完璧な人”って存在するんでしょうか？ 私は嫉妬もするし、狼狽えるし、たくさん失敗もする。自分が見たいものだけを見て、私を神格化する深山さんは、もしかしてずっと自分の思い込みだけの世界で生きてきたのでしょうか？しかしそれを告げると深山さんは「あなたが完璧じゃなかったら私はどうしたらいいんですか!?」と急に取り乱して…。深山さんは、心に何か闇を抱えているのかもしれません…。だけど深山さんの今後のことは人事に任せようと思います。私がしなければいけないのは、夫・斗真と決着をつけること…。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)