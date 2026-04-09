8日、小池百合子東京都知事は東京都内の公園で倒木が相次いでいることを受けて、公園や道路など都の施設に植えられている樹木の一斉の緊急点検を行う事を発表した。 都内公園の倒木事故は近年相次いで発生しており、2025年度には84カ所ある都立公園では少なくとも85件の倒木が発生し、うち3件は来園者がけがを負っている。 倒木は今年に入っても相次ぎ、世田谷区の砧公園（きぬたこうえん）では5回もの倒木事故が発生。3月には