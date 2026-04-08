ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、4月8日の放送に毎日新聞論説委員でノンフィクション作家の小倉孝保が出演。アメリカとイスラエルによるイランへの先制攻撃が国際法違反だという声が上がる中、国際法とはそもそもなんなのか、という点を解説した。 小倉孝保「大きく『国際