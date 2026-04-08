県内の公立の小中学校で4月8日、一斉に始業式が行われ、子どもたちが新たな学年をスタートさせました。「おはようございます」徳島市の一宮小学校では、2年生から6年生まで17人の児童が出席して、始業式がおこなわれました。式では、秦啓子校長が「目標に向かって一生懸命頑張り、笑顔いっぱいの学校にしましょう」と挨拶しました。式のあと、児童らは教室で新しい教科書を受け取り、これから始まる新学年の目標を発表しまし