アレフ（札幌市白石区）が展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」が、4月8日にグランドメニューをリニューアル。「ライトセット」「ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ」といった新商品8品が、販売されます。【写真】テイクアウトメニューも！新商品を一挙、公開！価格表もチェック！ライトセットは、スモールサイズのハンバーグ、少な目のライス、サラダでハンバーグディッシュを気軽に楽しめるセット。ビー