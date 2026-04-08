アレフ（札幌市白石区）が展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」が、4月8日にグランドメニューをリニューアル。「ライトセット」「ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ」といった新商品8品が、販売されます。

【写真】テイクアウトメニューも！ 新商品を一挙、公開！ 価格表もチェック！

ライトセットは、スモールサイズのハンバーグ、少な目のライス、サラダでハンバーグディッシュを気軽に楽しめるセット。ビーフコンソメかみそ汁を選べるスープ、北海道ミニソフトも付いています。北海道ミニソフトは好みでドリンクに変更できます。ライトセット（レギュラー）の価格は940円（以下、税込み）です。

「ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ」は、香ばしく焼き上げたガーリック風味のチキンステーキにハンバーグを盛り合わせたセット。価格はSサイズが1520円。

その他、ガーリック風味でジューシーに仕上げた「ガーリックチキンステーキ」（1520円）、キュウリやワカメ、長ネギ、えびせん、韓国ノリを使った「ネギ塩サラダ」（Sサイズ、400円）、特製オーロラソースであえた「オーロラシュリンプ＆ポテト」（790円）、北海道ソフトクリームと自社焙煎のブレンドコーヒーを使用したコーヒー寒天とカスタード風バニラアイスを組み合わせた「珈琲パフェ」（690円）、シナモンの豊かな香りとほど良い甘さのホイップクリームが楽しめる「シナモンロール」（660円）、そして、シナモンロールのコーヒーセット（760円）が新登場します。