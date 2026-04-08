すき家（東京都港区）の牛丼チェーン「すき家」が、新提案となる「“あいもり”牛丼」の新商品「シャキうま塩野菜牛丼」を4月14日午前9時から期間限定で販売します。【おいしそう！】「おんたま」を加えたバージョンもいい感じ！画像でチェック！「“あいもり”牛丼」は、「ごはんが進む味わいの牛肉とおかずを一杯の丼で楽しめる」という形で、牛肉とおかずをごはんの上に別々に盛り付け、一杯で何度も楽しめる商品に仕上げて