8日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比2670円高の5万6290円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万6078.83円に対しては211.17円高。出来高は3万9497枚となっている。 TOPIX先物期近は3784.5ポイントと前日比119.5ポイント高、現物終値比18.55ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 56290