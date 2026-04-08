女性12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント、ABEMA Queen Of Poker（AQOP）第3回大会の模様が4月11日から配信される。【映像】ポーカー美女の頂上決戦、新旧メンバーの“涙”と“煽りあい”今回で3大会連続出場となったのが、元ミスキャンパスグランプリの肩書きを持つ廣井佑果子だ。普段はWebデザイナーとして一般企業に勤める傍ら、休みの日は海外を飛び回りポーカー大会を転戦している。前回