【カイロ＝村上愛衣】トルコの最大都市イスタンブールで７日、武装グループと警察による銃撃戦が発生し、アナトリア通信などによると、警察官２人が負傷した。警察は容疑者３人を制圧した。容疑者は殺害されたとの情報もある。現場はイスラエル総領事館が入居するビルの近く。トルコ内務省はテロの可能性もあるとみて調べている。