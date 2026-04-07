川崎市の製鉄所で高さ40メートルの足場が崩れ、男性作業員4人が落下し、3人が意識不明の重体です。川崎市消防局によりますと午後4時23分ごろ、川崎区扇島にあるJFEスチール株式会社の製鉄所の敷地にあった高さ40メートルある足場が崩れ、作業していたとみられる男性作業員4人が落ちたということです。4人は救助されましたが、うち3人が意識不明の重体で、1人は意識があるということです。現場には消防車両など25台が出動して救助活