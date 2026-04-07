俳優・白洲迅（33）の妻でタレントの竹内渉（39）が6日、自身のインスタグラムを更新。二人乗りのベビーカーでのお散歩ショットを公開した。現在、2歳長男、1歳・長女のママである竹内。「ついに二人乗りベビーカーゲットしました」と報告した。「下の娘が9kgになり、息子ベビーカー＋娘抱っこ紐での移動が大変になってきてでも、なかなか気にいるベビーカーが見つからず、買えずにいましたがこれだ！と思って即決した @