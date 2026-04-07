【ワシントン＝池田慶太】トランプ大統領は６日の記者会見で、イラン領内で撃墜された米軍のＦ１５戦闘機の乗員の安否に関する情報を公表前に報じた記者らに情報源を開示するよう求め、応じなければ「刑務所に行くことになる」と発言した。Ｆ１５が３日に撃墜された後、乗員２人のうち１人はすぐに救出されたが、２人目は行方不明になり大規模な救出作戦が行われた。２人目が５日に救出されるまでの間、保守系ＦＯＸニュースな