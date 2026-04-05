板垣恵介氏による漫画「刃牙」シリーズにおいて、屈指のカリスマ性と人気を誇るキャラクター、範馬勇次郎。地上最強の生物と呼ばれる彼が作中で披露した“名シーン”を、完全再現してしまった男の子がXで話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■5歳の息子さんが披露した見事な180度開脚が話題「背中に鬼がいませんか？」このほどXユーザーの「なななだよ！？@女声武者修行ちゅう(VRC垢)」（