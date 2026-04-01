2026年後半に登場するであろう次期「Apple Watch」では、あまり大きな進化は期待できないかもしれません。 ↑デザインは維持が濃厚（画像提供／GALINA BOGDANOVA／Unsplash）。 米ブルームバーグのマーク・ガーマン記者は最近、次期Apple Watchは大幅なデザイン変更は行われず、現行モデルとほぼ同じ外観を維持するという予測を述べました。 次期Apple Watchに関しては、根本的にデザインが刷新される「Apple Watch X」の