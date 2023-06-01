7人組グループ・BTSのJinが出演する「アルガンリッチオイルシリーズ」の新CM「ルシードエルアルガンリッチオイルシリーズ」篇が、きょう4月1日にWEB公開され、23日に地上波で放送開始される。【動画】パジャマ姿にメガネ姿まで！変幻自在な姿をみせるJinCMが始まると、お風呂上がりのようなリラックスした装いで気持ちよさそうにドライヤーをかけるJinが登場。Jinが画面をまるで鏡のように使い、身支度をする様子を映し出して