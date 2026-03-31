きょう（31日）、岡山地方気象台は岡山後楽園（岡山市北区）のソメイヨシノの標本木が満開になったと発表しました。 【写真を見る】岡山後楽園のソメイヨシノの標本木が満開に強風で春の嵐気温はぐんぐん上がり各地で3月の観測史上最高に 旭川の河川敷もまさに見ごろを迎えています。 一方できょうは強風が吹きました。午後3時ごろの岡山市北区の様子です。 岡山では、最大瞬間風速21.6メートルを観測し、春の嵐とな