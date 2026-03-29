俳優の浜辺美波が自身のInstagramを更新し、セルフプロデュースによる最新カレンダー『浜辺美波カレンダー 2026.04-2027.03』（KADOKAWA）の発売を報告するとともに、撮影時のアザーカットを複数枚公開した。 参考：浜辺美波、すっぴんで”プライベート感”のある写真集『25』発売「25点で！」笑顔で手応え語る 投稿された写真には、4匹の犬たちとともに撮影に臨む浜辺の姿が収められている