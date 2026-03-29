俳優の浜辺美波が自身のInstagramを更新し、セルフプロデュースによる最新カレンダー『浜辺美波カレンダー 2026.04-2027.03』（KADOKAWA）の発売を報告するとともに、撮影時のアザーカットを複数枚公開した。

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投稿された写真には、4匹の犬たちとともに撮影に臨む浜辺の姿が収められている。1枚目では白いふわふわの毛並みが印象的な犬・白右衛門を優しく抱き寄せ、白いファーのヘアバンドを着けた浜辺が穏やかな笑みを浮かべる。2枚目では笑顔で舌を出すポメラニアンの愛犬・ぽぷを抱え上げ、頭には撮影小物の帽子がちょこんと乗った遊び心あるカットに。

3枚目は黒いニットをまとった浜辺が、黒い毛並みのポメプー・こぺと寄り添うシックな1枚。4枚目では淡いパープルのニットに赤い紐がアクセントとなった装いで、グレーのトイプードル風の犬・テラちゃんを抱く姿が並ぶ。さらにデニムジャケットにパールのネックレスを合わせたカジュアルなソロショットや、すすき野原を背にしたラベンダー色のニット姿など、カレンダー本編とはまた異なる表情が並んだ。

浜辺はキャプションで「2026年カレンダー本日発売です」と告知し、「今年のテーマは『わんこと巡る1年』可愛すぎる4匹のゲストをお招きして撮影いたしました」とコンセプトを紹介。「愛娘のぽぷこぺと、白右衛門とテラちゃん！」と4匹の名前を挙げ、「みんなふわふわ！」と愛おしさをにじませた。さらに「そしてみんなでずっと遊んでいて終始癒されました」と撮影を振り返り、「皆さまにも癒しを感じていただけるカレンダーになっているといいなあと」と思いを綴っている。末尾では「うちの子たちは帰り道から爆睡でした」と愛犬たちの微笑ましい後日談も明かした。

同カレンダーは浜辺自身が撮影内容をセルフプロデュースした4月始まりの卓上12か月カレンダー。撮影には愛犬のぽぷ、こぺ、白右衛門、テラちゃんの計4匹が参加している。

（文=間瀬佑一）