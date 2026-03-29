【モデルプレス＝2026/03/29】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が3月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。スケートの大会に出る娘との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】人気芸人の43歳美人妻「口元がそっくり」スケート衣装姿の14歳娘と密着◆住谷杏奈、スケート衣装姿の娘との親子ショット公開住谷は「娘のスケートの大会 応援行ってきました」とつづり、娘と