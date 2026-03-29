【その他の画像・動画等を元記事で観る】TOKYO MX・ＢＳフジにて2026年7月放送予定のTVアニメ『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件』AnimeJapan2026 TOKYO MXブースのスペシャルステージにて、OPテーマを使用したメインPV第1弾が公開された。OPテーマを担当するのはDIALOGUE＋に決定！DIALOGUE＋総合プロデューサー・田淵智也よりコメントも到着した。＜DIALOGUE＋総合プロデューサー田淵智也