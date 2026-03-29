福井県内最大規模のフルマラソン大会「ふくい桜マラソン2026」が29日、行われました。今年で3回目を迎えた「ふくい桜マラソン」には、国の内外から過去最高となるおよそ1万5000人がエントリーしました。福井駅前をスタート地点に、北陸唯一の現存天守・丸岡城や、新九頭竜橋などを走る42．195キロです。「Q頭に被っているのは？ふくいザウルス。めっちゃ疲れた、楽しかった」「サクラもちらちらと花開いてきたので、とってもよかっ