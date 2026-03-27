大分県内の中学生が27日、大分地方裁判所で模擬裁判を体験し、司法制度について理解を深めました。 【写真を見る】強盗事件をテーマに模擬裁判中学生が司法制度について理解深める大分 このジュニア・ロースクールは、子どもたちに司法制度について関心を高めてもらおうと県弁護士会が毎年春休みに開催しています。 27日は県内の中学生9人が裁判官役となり、強盗事件をテーマに模擬裁判を体験しま