ママたちが子どもの頃とは違い、スマホは子どもにとっても必需品になりつつありますよね。小学校高学年くらいになると、スマホでゲームやYouTube、ネットやLINEなどを楽しむ子どももいるのではないでしょうか。ママスタコミュニティには、小学校5年生のお子さんがいる投稿者さんから、子どものスマホに関する投稿がありました。『子どもが「みんなはスマホを持っている」と言うけれど、Wi-Fiがないと使えない親のお古の子がほとん