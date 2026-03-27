＜IT弱者になっちゃう？＞わが子もスマホが欲しいのかな？みんな持っているから持たせた方がいい？
ママたちが子どもの頃とは違い、スマホは子どもにとっても必需品になりつつありますよね。小学校高学年くらいになると、スマホでゲームやYouTube、ネットやLINEなどを楽しむ子どももいるのではないでしょうか。ママスタコミュニティには、小学校5年生のお子さんがいる投稿者さんから、子どものスマホに関する投稿がありました。
『子どもが「みんなはスマホを持っている」と言うけれど、Wi-Fiがないと使えない親のお古の子がほとんど、という印象。それでは連絡用としての機能を果たしていないよね。それとも、Wi-FiがあるところでYouTubeを見たり、家で友達とLINEができればいいのかな？ うちはまだ持たせていないけれど、欲しそうな様子』
小学校5年生ならみんなスマホを持っている？
『うちは今20歳と17歳の子がいるけれど、小5でスマホを持たせていたよ。周りで持っている子多いなら、子どもも持ちたいと思うよ』
『親のお古だったり親のiPadで見てる子が多かったな。中学進学で自分のスマホを持つ感じ』
『親のお古を使ってる子なんて、周りにいないわ』
『子ども用スマホを持たせている』
何歳になったら子どもにスマホを持たせるのかは、各家庭の考え方や必要に迫られているかなどの事情によっても異なるでしょう。実際にママたちからは「小5ならスマホを持ってた」、「子ども用の携帯は持たせているけれど、スマホは持たせていない」などさまざまな意見が寄せられていました。
また、投稿者さんの中では、小学校高学年が持つスマホは「親のお古」という認識のようですが、これに関しても家庭によって対応はさまざま。スマホ事情は地域差や子ども個人の習い事や塾などの放課後事情、親が共働きなのか、子ども本人が持ちたがるかどうかなど、いろいろな要因が絡み合っていることもうかがえます。
子どもがスマホを持つ理由
『習い事もあるから、連絡用に低学年のときから持たせているよ。高学年からLINE解禁で、それまでは子ども用のメッセージアプリを使っていた。今は友達ともLINEをしているけれど、あくまで親の所有物を貸してると言い聞かせて、場合によってはチェックもするとは言ってある』
『習い事や塾も行ってるし、私もフルタイムで働いているから、低学年から持たせている。周りもほぼそう』
『子どもがほしいのは親との連絡ではなく、YouTube、LINEがしたいからでしょう。5年なら持ってる子は持っているからなあ』
実際に子どもがスマホを持つのは、親との連絡手段として必要だからという背景があるようです。習い事などをしており、小学校に入学した時点で与えていたというママもいました。
ただスマホを使うとネットやSNSで知らない人と簡単につながることができ、そこから犯罪に巻き込まれる可能性も否定はできません。LINEグループでは、友達との人間関係がこじれる可能性もあります。そのため低学年まではルールを作ったり親が管理したりして、注意しながら使わせていたママもいました。
高学年になるとスマホは親との連絡手段ではなく、YouTubeを見たりLINEで友達とやり取りを楽しんだりと、目的が娯楽寄りになることもあるそうです。「周囲が持っているから自分も持ちたい」という願望が出てくるのも、高学年の方が強いのかもしれませんね。スマホを持たせる場合には、スマホの使い方や使っている時間に注意をしたり、トラブルが起きないようにママがチェックするという体験談も寄せられていました。
「みんな」と一括りにしない。家庭の方針を決めたほうがいい
『「みんな」とかふわっとした意見に従ってしまい、「わが子には早すぎた」と後悔しないの？ 自分の家の事情で、必要か不要かを考えたら？ みんながどうと言っていたらキリがないよ』
『1台目は親のお古で、塾に行き出したり子どもの単独行動が増えたりするのをきっかけに、新しいスマホに買い替える人もいた。うちは小学生の間は持たせなかった。子どももそれで納得していた』
『「みんな」ではないでしょう。わが子は持たせてないよ、不要だもの』
ママたちが気になっていたことの1つが、スマホを持たせることについて、投稿者さんが子どもの周囲の話を「みんなが持っている」と語っていたことです。投稿者さんのお子さんが「みんな持っているから、うちの子も持たせたほうがいい」となるとしたら、スマホ利用を安易に考えているのかもしれません。
もちろんスマホは便利なものですが、スマホによるトラブルや社会問題が起きているのは事実です。LINEグループなどが原因の友達との人間関係トラブル、それから発展するいじめ、児童ポルノ、個人情報流出、知らない人との出会いなど、スマホをきっかけとして起きる出来事は枚挙にいとまがありません。
そうした中では、家族でルールや使い方についてしっかり話し合うことが何よりも大事になってきそうですね。もし、まだスマホを持たせたくないと考えるのであれば、その方針をしっかりわが子に伝えるのも大切になるでしょう。
「みんながスマホを持っている」と投稿者さんは感じているかもしれませんが、大事なのはみんなが持っているかどうかではなく、わが子に必要かどうか。その視点で今後も子どものスマホ利用について考えていけるとよさそうですね。
文・AKI 編集・こもも