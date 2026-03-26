雑誌『GQ』のSNSに、現地時間3月23日アメリカ・ニューヨークのピア17で開催されたSpotifyとのコラボイベント『Spotify X BTS： SWIMSIDE』のバックステージフォトが公開された。 【写真】BTSの“ビジュアル強すぎ”バックステージフォト／「SWIM」MV撮影ビハインド動画／お揃いの“KEEP SWIMMING”ジャケットでNYに向かうBTS ■『GQ』が独占公開 BTSアメリカで約4年ぶり“全員集結”ステージの裏