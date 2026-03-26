プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスの2軍拠点を巡り、山形市が誘致に乗り出すことが分かりました。東北楽天ゴールデンイーグルスは現在、仙台市泉区にある「森林どりスタジアム泉」を2軍の拠点としていますが、観客の収容人数が200人ほどと少なく、球団が2軍拠点の移転を検討しています。こうした中、25日に開かれた山形市の定例会見で佐藤孝弘市長が誘致について言及しました。佐藤孝弘山形市長「私