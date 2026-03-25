バラエティー番組『幸せ！ボンビーガール』（日本テレビ系）の「上京ガール」として話題になったタレントの川口葵さんは3月25日、自身のInstagramを更新。ベッドの上でのユニークな寝相を公開しました。【写真】川口葵の驚きの寝相足が合わさった独特の寝相川口さんは「ある日の寝相こんなものです、、映えとは笑」とつづり、自身の写真を1枚載せています。リボン柄のもこもこパジャマを着て、ベッドの上でユニークな体勢で眠っ