石川県は、新たに白山市の9つの井戸から、国の基準を超える有機フッ素化合物・PFASが検出されたと発表しました。石川県白山市のDIC北陸工場の地下水から基準超えのPFASが検出されたこと受け、石川県は2月から周辺地域の井戸水を調べています。石川県によりますと、今月10日から16日に採水した9つの井戸から、最大で国の基準の2.4倍のPFASが検出されました。これで基準を超えた井戸は、白山市で40か所、隣りの能美市で4か所となり、